Азаров поручил внимательно отслеживать цены на продукты питания

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил профильным министрам внимательно отслеживать ценовую ситуацию в розничной торговле продуктами питания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Он подчеркнул, что несмотря на некоторую стабилизацию цен, «расслабляться» нельзя и необходимо принять дополнительные меры по недопущению их необоснованного повышения.

Особое внимание, по мнению Н.АЗАРОВА, следует обратить на планирование урожая следующего года, а также проведение весенне-полевых работ на надлежащем уровне, для чего правительство предприняло все необходимые шаги.

«Хочу заверить, что в этом году традиционного неожиданного прихода весны не будет. Уже даны соответствующие поручения Министерству аграрной политики и продовольствия и другим органам исполнительной власти обеспечить необходимыми финансово-кредитными и материально-техническими ресурсами сельхозпроизводителей для проведения весенне-полевых работ", - сказал премьер.

Также Н.АЗАРОВ поручил Минагропроду продолжить практику проведения продуктовых ярмарок в крупных городах.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины, в Украине в январе 2011 года подорожали хлеб, крупы, подсолнечное масло и плодоовощная продукция.

По данным ведомства, в январе т.г. цены на хлеб выросли на 0,6%, муку – на 0,9%, крупы, в частности гречневую, – на 11,1%, пшено – на 8,9%, крупы перловые и ячневые – на 1,6%.

Отмечается, что рост цен был обусловлен как подорожанием пшеницы, прежде всего, в связи с реакцией внутреннего рынка на повышение мировых цен на зерновые культуры, так и повышенным спросом со стороны населения на некоторые группы пищевых продуктов и в целом раскручиванием продовольственной инфляции в мире.

Также выросли цены на подсолнечное масло – на 4,3% и сахар – на 2,7% из-за повышения цен на данную продукцию на мировом рынке и на плодоовощную продукцию (фрукты подорожали на 2,9%, овощи – на 6,6%) из-за фактора сезонности.

Вместе с тем, на продовольственном рынке наблюдалось сохранение тенденции к удешевлению масла на 0,1%, животных жиров – на 3,3%. Кроме того, в январе имело место снижение цен на мясо и мясопродукты – на 0,1% (в том числе на свинину и мясо птицы – на 0,6% и 1,6% соответственно), яйца – на 1,3%, сыры – на 0,4%.

Напомним, в январе т.г. Антимонопольный комитет Украины возбудил дело относительно ДП с ИИ «Сантрейд» (ТМ «Олейна»), ООО «Кернел-трейд» (ТМ «Щедрый дар», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота» и др.) и ЗАО «Пологовский масло-экстрационный завод» (ТМ «Славія») по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке подсолнечного масла.

По данным Госценинспекции, с начала 2010/2011 маркетингового года розничные цены на указанную продукцию выросли в среднем на 16,17%: с 10,88 грн./литр до 12,64 грн./литр, в некоторых регионах страны стоимость масла выросла до 16 грн./литр. Следовательно, общий рост цен на масло за этот период составил 47%.

На 27 января 2011 г. в торговых сетях Киева стоимость килограмма фасованной гречки колебалась от 18 грн. (как правило, продукция "собственных торговых марок") до 23-26 грн. у производителей гречневой крупы.

На 20 января стоимость 1 кг фасованной гречки колебалась от 18 до 20 грн., 1 кг развесной - 15,50 - 16 грн.

В декабре 2010 года 1 кг фасованной гречки стоил около 13 грн., развесной - 10-11 грн.