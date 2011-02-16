Кабмин планирует отменить квоты на экспорт кукурузы и увеличить их для пшеницы

Правительство Украины планирует отменить квоты на экспорт кукурузы и увеличить объем квот для экспорта пшеницы.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим КОПЫЛОВ.

«Я думаю, что кукурузу уже можно отпускать (в свободный экспорт – УНИАН), а потом постепенно и пшеницу», - сказал В.КОПЫЛОВ.

При этом он уточнил, что сразу отменять квоты на экспорт пшеницы нельзя, потому что это негативно отразится на ее цене, поэтому планируется увеличивать объемы квот для экспорта.

Справка УНИАН. Постановление Кабинета министров Украины «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 года», было принято 4 октября 2010 года под №938.

Документом были установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи – 1 тыс. тонн. Кроме того, квоты на экспорт гречки установлены в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты были введены сроком до 31 декабря 2010 года.

8 декабря 2010 г. Кабинет Министров Украины продлил режим квотирования экспорта зерна на один квартал, с 30 декабря 2010 г. по 31 марта 2011 г., и увеличил размер квот на 1,5 млн. тонн – до 4,2 млн. тонн. В частности, размер квоты на экспорт пшеницы увеличен на 500 тыс. тонн – до 1 млн. тонн, кукурузы – на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

26 января 2011 года министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что правительство Украины рассматривает возможность увеличения квот на экспорт зерновых на 2,5-2,7 млн. тонн: на 1 млн. тонн пшеницы и 1,7-1,5 млн. тонн кукурузы.