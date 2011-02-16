В Украине только 13% картофеля проходит через цивилизованный рынок – производитель

В Украине только 13% картофеля проходит через цивилизованный рынок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе второй международной конференции «Коммерческое плодоовощеводство в Украине – 2011» директор по развитию «Индустриальной молочной компании» Олег ТОДЧУК.

По его словам, Украина находится на пятом месте в мире по выращиванию картофеля и производит 6% его мирового производства.

Он отметил, что производство картофеля в нашей стране стабильно на протяжении нескольких последних лет и колеблется в пределах 18-20 млн. тонн. При этом потери при сборе и хранении составляют 15-20%.

По данным эксперта, объем цивилизованного рынка картофеля составляет 2-2,5 млн. тонн, то есть только 13% картофеля проходит через цивилизованный рынок.

В структуре потребления картофеля потребление населением составляет 33%, или 6,1 млн. тонн, переработка – 1%, или 0,2 млн. тонн, использование на корм – 20%, или 3,8 млн. тонн, и семенной картофель составляет 27%, или 5 млн. тонн.

Украина находится 4-м месте в мире по потреблению картофеля на душу населения, этот показатель в нашей стране составляет 133 кг при норме 123 кг.

Объем экспорта и импорта картофеля в Украину незначительный. По итогам 2010 года импорт составил 19 тыс. тонн (15 тыс. тонн охлажденного и 4 тыс. тонн семенного) и экспорт – 7 тыс. тонн.

При этом О.ТОДЧУК отметил, что украинский картофель неконкурентоспособен на мировых рынках.

По словам эксперта, рынок картофеля в Украине начал расти, растет урожайность и доля профессиональных хозяйств. Также отмечается тенденция роста конкуренции со стороны импорта и роста объемов импорта семенного картофеля из Голландии и Германии.