В Хмельницкой области в этом году заработает сахарный завод

В Хмельницкой области в этом году заработает Городокский сахарный завод, который три года был законсервирован.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Хмельницкой облгосадминистрации Василий ЯДУХА в ходе совещания в Городке.

При этом председатель облгосадминистрации довел каждому из руководителей районов южной зоны прогнозируемые площади под посев сахарной свеклы. В частности, в Городокском районе сахарная свекла будет посеяна на площади 6 тыс. га, в Чемеровецком районе – 3,5 тыс. га, в Ярмолинецком – 2,2 тыс. га, в Дунаевецком – 4 тыс. га.

Мощность Городокского сахарного завода составляет 5 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки. С его введением планируется увеличить мощность еще на 1 тыс. тонн.

На заводе будет работать до 1000 человек.

Справка УНИАН. В Хмельницкой области в прошлом году работало 7 сахарных заводов.