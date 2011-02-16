Сеть «АТБ» расширила количество магазинов до 450

Компания «АТБ-маркет», развивающая розничную сеть дискаунтеров «АТБ», 12 февраля т.г. открыла магазин в Броварах (Киевская обл.), расширив количество магазинов до 450.

Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно сообщению, это первый магазин сети в Броварах.

Справка УНИАН. ООО «АТБ-маркет» (Днепропетровск) основано в 1993 году, включает торговую сеть дискаунтеров «АТБ».

По состоянию на 16 февраля 2011 года сеть «АТБ» представлена 450 магазинами в 131 городе Украины.

ООО «АТБ-маркет» входит в корпорацию «АТБ». В состав корпорации также входят кондитерская фабрика «Квітень», мясная фабрика «Фаворит», спортивный клуб «Восход».