Аграрный фонд начинает интервенции муки для обеспечения стабильных цен на хлеб

Аграрный фонд начинает интервенции муки для обеспечения стабильных цен на рынке хлеба.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на слова директора департамента развития аграрного рынка Анатолия РОЗГОНА на селекторном совещании в министерстве 15 февраля.

По информации Минагропрода, за последний месяц цены на пшеницу выросли в среднем на 5-7%, на муку - на 6%.

А.РОЗГОН сообщил, что для предотвращения роста цен на муку и хлеб правительство приняло решение об интервенциях муки из Аграрного фонда. «Сейчас решаются организационные вопросы, цены проходят досогласование в Минэкономики, поскольку это предусмотрено порядком, и со следующей недели будет обеспечена мука по стабильным ценам, что позволит обеспечить стабильность цен на рынке хлеба, в первую очередь массовых сортов», - сказал он.

Вместе с тем А.РОЗГОН напомнил, что в соответствии с Законом «О ценах и ценообразовании» изменение цен на муку как на социальный продукт подлежит декларированию. «Изменение цен на муку подлежит декларированию, и потому производителям муки перед тем, как поднять цены на муку, нужно будет искать серьезные аргументы, чтобы обосновать это подорожание», - отметил он.

На совещании министерство договорилось с областными администрациями 25 регионов Украины, что региональные ресурсы зерна будут задействованы частично для обеспечения потребностей регионов. «Поскольку мука из государственных ресурсов может быть использовано лишь для обеспечения социально значимых продуктов, в первую очередь хлеба, то, например, для потребностей изготовления макаронных и кондитерских изделий может быть использовано зерно как из региональных ресурсов, так и из Госматрезерва», - добавил директора департамента.