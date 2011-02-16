Проблем с зерном и мукой в Украине не будет - Минэкономразвития

В Министерстве экономического развития и торговли заверяют, что проблем с зерном и мукой в Украине в 2011 году не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель министра Минэкономразвития Вадим КОПЫЛОВ.

«Зерна, слава Богу, в связи с теми мерами, которые были приняты накануне, хватает… До нового урожая его вполне достаточно», - сказал В.КОПЫЛОВ.

При этом В.КОПЫЛОВ предостерег от искусственного создания паники на рынке продовольствия, поскольку именно она является одной из основных причин возникновения перебоев с продуктами.

Как сообщал УНИАН, постановлением Кабинета министров Украины от 4 октября 2010 года были установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи – 1 тыс. тонн. Кроме того, квоты на экспорт гречки установлены в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты были введены сроком до 31 декабря 2010 года.

8 декабря 2010 г. Кабмин продлил режим квотирования экспорта зерна на один квартал, с 30 декабря 2010 г. по 31 марта 2011 г., и увеличил размер квот на 1,5 млн. тонн – до 4,2 млн. тонн.