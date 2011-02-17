Кременчугская кондитерская фабрика сократила производство на 31,5%

Кременчугская кондитерская фабрика (Полтавская обл.), входящая в состав корпорации Roshen, в январе 2011 года уменьшила производство на 31,5%, или 1,9 тыс. тонн, по сравнению с январем 2010 года – до 4 тыс. 129,4 тонны.

Об этом УНИАН сообщил представитель предприятия.

По его данным, в январе предприятие работало в нормальном режиме.

Справка УНИАН. Кременчугская кондитерская фабрика Roshen занимается производством карамельной продукции. Корпорация Roshen установила на фабрике высококлассное немецкое оборудование, не имеющее аналогов в Украине и СНГ.

В 2009 году Кременчугская кондитерская фабрика получила прибыль в размере 538 тыс. грн. против 319 тыс. грн. убытка в 2008 году.