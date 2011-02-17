В Крыму производство колбасных изделий выросло на 40%

В Крыму в январе 2011 года мясоперерабатывающие предприятия увеличили производство колбасных изделий на 40% по сравнению с январем 2010 года – до 1450 тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

По данным статистики, в январе т.г. в Крыму на 31,3% выросло производство свежей и охлажденной свинины и составило 264 тонны, на 10,9% – свежего и охлажденного мяса и субпродуктов домашней птицы – до 4819 тонн.

Вместе с тем, производство свежей и охлажденной говядины и телятины сократилось на 12,6% и составило 194 тонны.

Как сообщал УНИАН, в Крыму производство колбасных изделий за 2010 год выросло на 23,3% – до 19 855 тонн, производство свежей и охлажденной свинины – на 26,9%, до 2993 тонн, свежего и охлажденного мяса и субпродуктов домашней птицы – на 2,6%, до 54,7 тыс. тонн, свежей и охлажденной говядины и телятины – сократилось на 17,4%, до 2402 тонны.

В январе 2010 года по сравнению с январем 2009 года мясоперерабатывающие предприятия АРК увеличили производство колбасных изделий на 23,3% – до 1036 тонн.