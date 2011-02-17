Верховная Рада приняла закон о декларировании наличия сахара

Верховная Рада Украины приняла в новой редакции с предложениями Президента Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и реализации сахара" относительно декларирования наличия сахара.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 260 народных депутатов из 418, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, закон дополнен положением, согласно которому "декларирование наличия сахара - это представления субъектами предпринимательской деятельности, которые производят сахар и хранят его для последующей реализации, осуществляют оптовую или розничную торговлю сахаром, декларации об объеме сахара, который находится в их собственности".

Учтено также предложение Президента о включении в закон нормы, в соответствии с которой декларирование наличия сахара является обязательным для всех субъектов предпринимательской деятельности, независимо от формы собственности, которые производят сахар и хранят его для последующей реализации, осуществляют оптовую или розничную торговлю сахаром.