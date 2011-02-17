Верховная Рада приняла изменения к закону о защите растений

Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменения в Закон "О защите растений".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона в целом проголосовали 300 народных депутатов из 411 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом расширяются основные задачи государственного контроля и полномочий специально уполномоченных органов исполнительной власти в сфере защиты растений, усиливается ответственность за нарушение законодательства в соответствующей сфере.

В частности, дополнена статья 6 действующего закона, которая определяет основные задачи государственного контроля в сфере защиты растений, абзацем такого содержания: "осуществление государственного контроля за соблюдением регламентов применения пестицидов и агрохимикатов (только регуляторов роста растений), в соответствии с требованиям сертификатов качества средств защиты растений, ввозимых на территорию Украины, содержанием в сельскохозяйственной продукции и сырье растительного происхождения остаточного количества пестицидов, агрохимикатов и тяжелых металлов".

Кроме этого, установлено, что согласование на ввоз на территорию Украины средств защиты растений выдается Главной государственной инспекцией защиты растений на каждую отдельную партию средств защиты растений, ввозимую на территорию Украины, с целью недопущения ввоза запрещенных, непригодных и не отвечающих требованиям относительно качества.

Закон также содержит норму, в соответствии с которой порядок выдачи согласования на ввоз в Украину средств защиты растений, сертификата соответствия сельскохозяйственной продукции и сырья растительного происхождения относительно содержания в нем остаточного количества пестицидов, агрохимикатов и тяжелых металлов и сертификата о соблюдении регламентов применения пестицидов и агрохимикатов (только регуляторов роста растений) в сельскохозяйственной продукции и сырье растительного происхождения, а также исчерпывающий перечень документов, необходимых для их получения, утверждается Кабинетом министров по предоставлению специального уполномоченного центрального органа исполнительной власти по вопросам аграрной политики.

Согласование и сертификат соответствия, а также сертификат о соблюдении регламентов применения пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственной продукции и сырье растительного происхождения должны выдаваться бесплатно.