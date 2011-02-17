Продажи сельхозпродукции на рынках Крыма снизились на 3%

Объём продажи сельскохозяйственных продуктов на рынках АР Крым в январе 2011 г. снизился на 3% к предыдущему месяцу, при этом цены увеличились на 2%. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в январе к предыдущему декабрю 2010 г. продукция животноводства в Крыму подешевела на 0,6%, при этом объем их продаж уменьшился на 0,1%. По сравнению с январем 2010 г. объем продаж продукции животноводства увеличился на 2,1%, при этом цены выросли на 7,9%.

В январе 2011 г. к предыдущему месяцу продукция растениеводства подорожала на 5,8%, при этом объем ее продаж сократился на 6,4%. По сравнению с январем 2010 г. продукция растениеводства подорожала на 29,6%, объем продаж сократился на 26,2%.

В частности, на рынках Крыма в январе по сравнению с предыдущим месяцем повысились цены на помидоры свежие (на 20%), капусту свежую (на 16%), огурцы свежие (на 14%), крупяные (на 7%), фрукты свежие (на 6%), масло подсолнечное (на 5%), картофель (на 4%), баранину (на 3%), молоко свежее, лук репчатый (на 2%), телятину и свеклу (на 1%).

Одновременно снизились цены на огурцы солёные (на 5%), сало свиное (на 4%), птицу (на 3%), свинину, яйца (на 2%), творог (1%).

Как сообщал УНИАН, объем продажи сельхозпродукции на рынках Крыма за 2010 год уменьшился на 6,3% при росте цен на 16,3%. Продукция животноводства подорожала на 10,3%, при этом объем ее продаж увеличился на 2,3%. Продажи продукции растениеводства уменьшились на 19,4%, при росте цен на 26,5%.