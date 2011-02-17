«Союз молочных предприятий» выступает против импорта сливочного масла из Беларуси

«Союз молочных предприятий» выступает против импорта в Украину сливочного масла из Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня президент Союза молочных предприятий Украины Лидия КАРПЕНКО на 4-м ежегодном Food Industry Forum 2011 в Киеве.

Л.КАРПЕНКО считает ввоз сливочного масла из Беларуси нецелесообразным, поскольку запасы этого продукта в Украине достаточны для обеспечения потребности внутреннего рынка.

По ее мнению, импорт заявленных 15 тыс. тонн сливочного масла из Беларуси окажет негативное влияние на внутренний рынок. Она считает, что ввоз сливочного масла заставит отечественные предприятия перепрофилироваться или закрыться. "Если завезут сливочное масло из Беларуси, отечественные предприятия прекратят производство или перепрофилируются", - сказала Л.КАРПЕНКО.

Напомним, что Минэкономразвития и торговли заявляло о планах завести в Украину из Беларуси 15 тыс. тонн сливочного масла.