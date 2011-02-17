«Монсанто» планирует увеличить свою долю семян кукурузы в Украине до 18-19%

Компания «Монсанто», один из крупнейших производителей семян растений, планирует увеличить свою долю на украинском рынке семян кукурузы с 14% до 18-19% в 2010-2011 маркетинговом году (сентябрь 2010 г. - август 2011 г.).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве директор «Монсанто Украина» Елена ФОМИНА.

«Сейчас сложно оценивать, потому что сезон только начался и мы только начали реализацию семян, но видим, что она идет активно. Я думаю, что на 4-5% мы нарастим (рыночную долю – УНИАН) в этом году», - сообщила Е.ФОМИНА.

Она напомнила, что в Украине производством семян компании «Монсанто» в основном занимается компания ЗАО «Райз-Максимко», с которой подписан эксклюзивный контракт. По словам Е.ФОМИНОЙ, семена украинского производства, выращенные на базе «Райз-Максимко», занимают 20% от общих продаж компании «Монсанто» в Украине.

По словам директора, в Украине компания производит семена более чем для 200 тыс. га.

"В следующем году планируем увеличить объем, в среднем, на 20-30%», - сказала Е.ФОМИНА. При этом она затруднилась назвать объем продаж в цифрах, «потому что мы еще в процессе продаж».

По оценкам компании, рынок семян кукурузы в Украине оценивается в 160 млн. долл.

Доля компании на рынке семян рапса составляет около 10%. Кроме того, компания реализует в Украине семена овощных культур, и имеет рыночную долю около 14%.

При этом Е.ФОМИНА не исключила, что доля семян украинского производства в общих объемах продаж компании может увеличиться. «Мы понимаем, что все импортировать – это очень тяжело и неэффективно, если у нас будет увеличиваться бизнес в целом, конечно, доля украинского производства будет расти. Потенциально это может быть половина, а может, и больше. Это зависит от многих факторов», - отметила она.

По словам Е.ФОМИНОЙ, в Украине не выращиваются семена ГМО-культур. «ГМО в Украине не выращивается, потому что нет законодательства, которое бы разрешало использование ГМО, поэтому в Украине мы имеем возможность использовать только традиционные гибриды и сорта растений», - пояснила она.

Справка УНИАН. Компания «Монсанто» - транснациональная компания, один из крупнейших производителей семян растений, в том числе генетически модифицированных. Также компания работает в химической и фармакологической отраслях.