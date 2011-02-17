«Монсанто» планирует производство семян на базе компании «Черлис» в Украине

Компания «Монсанто», один из крупнейших производителей семян растений, планирует начать производство семян на базе компании «Черлис» в Украине (Черкасская обл.).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве директор «Монсанто Украина» Елена ФОМИНА.

Она напомнила, что в Украине производством семян компании «Монсанто» в основном занимается компания ЗАО «Райз-Максимко», но в компании добавили, что «в ближайшее время планируется увеличение производства семян за счет производственной базы компании «Черлис».

Е.ФОМИНА сообщила, что объемы производства на новом предприятии будут небольшие. «Это тестовое производство. Когда мы строим производственные программы в какой-либо стране, мы пытаемся развести риски, связанные с климатом… Но крупнейший стратегический партнер - это «Райз-Максимко», - сообщила директор «Монсанто Украина» .

Справка УНИАН. Компания «Монсанто» - транснациональная компания, один из крупнейших производителей семян растений, в том числе генетически модифицированных. Также компания работает в химической и фармакологической отраслях.