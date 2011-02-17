Эксперты: освобождение импортеров семян от уплаты НДС нелогично

Эксперты считают нелогичной норму Налогового кодекса, которая освобождает импортеров семян от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) в отличие от украинских производителей.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала в беседе с журналистами директор компании «Монсанто Украина» Елена ФОМИНА.

«Действительно, согласно новому Налоговому кодексу, семена, которые импортируются в Украину, освобождены от уплаты НДС, а семена, которые выращиваются в Украине – первый производитель продает с НДС, что включается в себестоимость», - сообщила Е.ФОМИНА.

По ее словам, эта норма привела к тому, что на украинском рынке почти одинаковая цена семян импортного и украинского производства. «Я думаю, что это ошибка, и ее исправят. Даже для нас это выглядит нелогичным», - отметила Е.ФОМИНА.

Также она сообщила, что на сегодня компания испытывает проблемы с импортом, связанные с реорганизацией государственной сортослужбы. «Сейчас с импортом есть проблема - государственная сортослужба в процессе реорганизации и не выдает нам сертификаты, подтверждающие, что гибриды зарегистрированы, а в других вопросах - нет. Я думаю, что это временно», - отметила Е.ФОМИНА.

Напомним, компания «Монсанто» выращивает около 20% объема продаваемых в Украине семян растений.