В Украине растет потребление плодоовощной продукции – УКАБ

В Украине наблюдается четкая тенденция к росту уровня потребления плодоовощной продукции на душу населения.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

По данным экспертов УКАБ, за последние пять лет данный показатель вырос с 146 до 164 кг на одного человека. «Исходя из того, что в странах ЕС этот показатель находится на уровне 225 кг, эксперты УКАБ прогнозируют дальнейший рост данного сегмента рынка сельскохозяйственной продукции, что может быть хорошим знаком для отечественных производителей плодоовощной продукции, а также для импортеров», - говорится в сообщении.

По данным ассоциации, в 2010 году производство фруктов и овощей в Украине составило 65 млрд. грн. (для сравнения – объемы производства в молочном секторе – 25,4 млрд. грн.). Уровень производства сельскохозяйственных предприятий в плодоовощном секторе в целом составил 5 млрд. грн., что на 5,5% больше аналогичного показателя в прошлом году, в частности в производстве фруктов рост составил 7%.