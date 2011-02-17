Эксперты считают, что Аграрному фонду удастся сдержать рост цен на муку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в беседе с журналистами генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир ЛАПА.

«Я надеюсь, что Аграрному фонду удастся сдержать рост цен», - сказал он.

Он отметил, что цена на зерно выросла и сейчас продовольственная пшеница стоит 1,8-185 тыс. грн./тонн, а два месяца назад – 1,6-1,65 тыс. грн./тонна. «С другой стороны, мы понимаем, что цены на хлеб регулируются, и хлебопекарные предприятия настолько динамично повышать цены на муку не могут. Поэтому единственный вариант – государственные интервенции», - отметил В.ЛАПА.

По словам эксперта, цена на муку, которая существует сейчас, - 2,6-2,7 грн./кг, примерно соответствует цене 1,5-1,6 тыс. грн. за тонну зерна. «Но мы видим, что цена на зерно выросла на 15-20%. Это не значит, что на 20% мука подорожает, однако 20% - это потенциал роста», - отметил специалист.

По его словам, подорожание зерна, вызвавшее повышение цен на муку, объоясняется рядом факторов, в частности, подорожанием минеральных удобрений, дизельного топлива и т.д. «Производители, реализуя предыдущий урожай, хотят, чтоб хватило вырастить следующий урожай, плюс затраты на хранение, на обслуживание кредитов, и это нормальное сезонное явление, которое в Украине каждый сезон прослеживается», - пояснил В.ЛАПА.

Как сообщал УНИАН, Аграрный фонд заявил о намерении начать интервенции муки хлебопекарным предприятиям для стабилизации цен на хлеб.