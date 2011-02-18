Завтра в Киеве пройдут 7 сельскохозяйственных ярмарок

Завтра, 19 февраля, в столице пройдут 7 сельскохозяйственных ярмарок.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении внутренней торговли и бытового обслуживания населения КГГА.

На них будет представлена продукция фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий из всех районов Киевской области, а также из Винницкой, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Житомирской и Волынской областей.

Ярмарки пройдут по адресам: ул. Ревуцкого; просп. Оболонский, 23-43; ул. П.Лумумбы, 19-23/35; ул. Булгакова, 1/13; ул. Подвойского, 2-12; просп. Науки, 24 и ул. ул. Сабурова.