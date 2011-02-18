В Херсонской области производство вина выросло в 4,4 раза
12:45, 18 февраля 2011Агро
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В Херсонской области в январе текущего года производство вина по сравнению с данными за январь 2010 года выросло в 4,37 раза - до 20,1 тыс. декалитров.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.
При этом в облстате отметили, что по сравнению с декабрем 2010 года производство вина в области в январе 2011 г. сократилось на 25,9%.
Справка УНИАН. В Херсонской области в 2010 году производство вина сократилось на 28% по сравнению с 2009 годом и оставило 344,5 тыс. декалитров.
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