В Херсонской области производство вина выросло в 4,4 раза

В Херсонской области в январе текущего года производство вина по сравнению с данными за январь 2010 года выросло в 4,37 раза - до 20,1 тыс. декалитров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

При этом в облстате отметили, что по сравнению с декабрем 2010 года производство вина в области в январе 2011 г. сократилось на 25,9%.

Справка УНИАН. В Херсонской области в 2010 году производство вина сократилось на 28% по сравнению с 2009 годом и оставило 344,5 тыс. декалитров.