Кабмин освободил от НДС услуги по питанию в детсадах, школах и ПТУ

Кабинет министров Украины освободил от взимания налога на добавленную стоимость деятельность по предоставлению услуг по питанию детей в дошкольных заведениях, учеников общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях. О принятии соответствующего постановления Кабинета министров агентству УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

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