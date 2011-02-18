Глава Полтавской области выступает за продление моратория на продажу земли

Губернатор Полтавской области Александр УДОВИЧЕНКО выступает за продление действия моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до приведения в соответствие земельного законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

А.УДОВИЧЕНКО считает, что сегодня для того, чтобы люди могли покупать и продавать, надо иметь законы, которые бы не давали возможности просто скупить землю.

"Должна быть нормальная схема оценки земли. Пока это все только в схемах и наработках", - отметил губернатор.

Напомним, Государственное агентство земельных ресурсов прогнозирует введение рынка земель сельскохозяйственного назначения с 1 января 2013 года.

22 декабря 2009 года Верховная Рады продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения до 2012 года.