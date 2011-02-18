В Харьковской области производство сельхозпродукции увеличилось на 11%

В Харьковской области в январе 2011 года объем производства продукции сельского хозяйства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 11,0%, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях – на 12,5%, в хозяйствах населения - на 9,4%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области.

За отчетный период производство мяса всех видов (в живом весе) увеличилось на 15,5% - до 16,4 тыс. т.

Производство яиц птиц всех видов увеличилось на 40,3% - до 101,0 млн. шт.

При этом производство молока всех видов в январе сократилось на 1,0% и составило 28,8 тыс. т.