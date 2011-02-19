Завтра в Украине в ряде регионов пройдет снег

В воскресенье, 20 февраля, в западных областях Украины, в Житомирской, Киевской и Винницкой областях пройдет снег, на остальной территории - без осадков.

Об этом сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре.

На дорогах страны гололедица, на Прикарпатье местами туман. Ветер юго-восточный, 5-12 м/с, в Крыму и Приазовье порывы 17-22 м/с, в Крыму и в Херсонской области местами 25 м/с.

Температура в восточных и Сумской области ночью 20-25°, в Луганской области до 28° мороза, днем 11-16°; в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму ночью 4-9°, днем 1-6° мороза, на Южном побережье Крыма и на Закарпатье 0-5° тепла; на остальной территории ночью 12-17° мороза, днем 6-11° мороза.

В Киеве и области ожидается снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 12-17° мороза, днем 6-11° мороза. По г. Киеву температура ночью 12-14° мороза, днем 7-9° мороза.