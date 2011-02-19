Госкомрыбхоз инициирует увеличение штрафов за незаконный вылов рыбы

Государственный комитет рыбного хозяйства Украины будет инициировать изменения в законодательство относительно увеличения штрафов за незаконный вылов рыбы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госкомрыбхоза, об этом заявил председатель Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Виктор ДРОНИК.

“Через несколько дней завершится реорганизация нашей структуры, и среди первоочередных вопросов, которые мы будем решать в обновленном агентстве, - вопрос об изменении законодательства относительно повышения штрафов в несколько десятков, а то и в сотни раз. Ведь сегодня они составляют даже 17 гривень – это мизер для уплаты нарушителю, который незаконно вылавливает рыбу, которая стоит намного дороже”, - отметил В.ДРОНИК.

Он также рассказал, что 16 февраля в районе города Очаков Николаевской области инспекторы Главного государственного управления охраны, использования и воссоздания водных живых ресурсов задержали украинское рыбопромысловое судно с 207 кг незаконно добытой в Черном море рыбы ценных видов. “В частности, браконьеры выловили 83 штуки севрюги весом от 1,5 до 7 кг, а севрюга относится к осетровым видам рыб, которые занесены в Красную книгу Украины”, - сказал он и добавил, что окончательную сумму убытков определит научно-исследовательский институт, который занимается опытными работами в Черном море.

“Результативно поработали в этом месяце инспекторы из Азовгосрыбохраны и Черниговгосрыбохраны”, - заметил В.ДРОНИК.

Он отметил, что органы рыбохраны активизировали свою работу, и уже на протяжении текущего месяца есть существенные позитивные результаты. В частности, подразделения Восточно-Черноморского государственного бассейнового управления охраны, использования и воссоздания живых ресурсов и регулирования рыболовства лишь за один день в бухте Балаклава возле города Севастополя задержали работников рыбколхоза «Путь Ильича», которые в журнале учета принятой рыбы настолько занизили показатель по рыбе луфарь, чем нанесли убытки на сумму почти 18 тысяч гривень, однако на этом они не остановились, и снова были задержаны рыбинспекторами, поскольку в промышленном лове было выявлено превышение максимально разрешенного прилова молодой кефали черноморской на 25 процентов, что составляет почти 54 тысячи грн. убытков.

Как добавил В.ДРОНИК, все материалы о нарушениях переданы для соответствующего реагирования в природоохранную прокуратуру.

Всего с начала 2011 года инспекторами рыбохраны Государственного агентства рыбного хозяйства Украины было разоблачено свыше 10 тысяч нарушений, 1600 из которых квалифицируются как грубые по ч.4 ст. 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Общее количество незаконно добытой рыбы составляет 46 тонн.