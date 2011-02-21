Минагропрод установил интервенционные цены на зерно, сахар, молоко и масло

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины установило минимальные и максимальные интервенционные цены на объекты государственного ценового регулирования в 2011-2012 маркетинговом периоде. Соответствующий приказ министерства от 10 февраля 2011 г. №17 опубликован на сайте парламента.

Согласно документу, минимальная и максимальная цена на пшеницу мягкую группы "А" составляет: 1-го класса - 1979 и 2454 грн./т, 2-го класса - 1792 и 2222 грн./т, 3-го класса - 1683 и 2087 грн./т соответственно. Минимальная и максимальная цена на пшеницу мягкую группы "Б" составляет: 4-го класса - 1612 и 1999 грн./т, 5-го класса - 1568 и 1944 грн./т соответственно. Минимальная и максимальная цена на пшеницу мягкую 6-го класса составляет 1523 и 1889 грн./т соответственно.

Минимальная и максимальная цена на пшеницу твердую составляет: 1-го класса - 2114 и 2621 грн./т, 2-го класса - 1858 и 2304 грн./т, 3-го класса - 1746 и 2165 грн./т, 4-го класса - 1719 и 2132 грн./т, 5-го класса - 1462 и 1813 грн./т соответственно.

Минимальная и максимальная цена на рожь составляет: 1-го класса - 1582 и 1962 грн./т, 2-го класса - 1513 и 1876 грн./т, 3-го класса - 1447 и 1794 грн./т соответственно.

Минимальная и максимальная цена на ячмень составляет: 1-го класса - 1728 грн./т и 2143 грн./т, 2-го класса - 1702 грн./т и 2110 грн./т, и 3-го класса - 1670 грн./т и 2071 грн./т соответственно.

Интервенционные цены на кукурузу для производства крупы и муки, производства крахмала и патоки установлены на уровне 1556 грн./т - минимальная и 1929 грн./т - максимальная, а для кормовых потребностей - 1500 грн./т и 1860 грн./т соответственно.

Также установлены минимальные и максимальные цены на гречиху - 6750 грн./т и 8370 грн./т соответственно. На сахар-песок (свекловичный) интервенционные цены установлены: 7100 грн./т - минимальная и 8100 грн./т - максимальная.

Кроме того, установлены минимальные и максимальные цены на сухое молоко - 35 тыс. грн./т и 40 тыс. грн./т, и сливочное масло - 42 тыс. грн./т и 50 тыс. грн./т соответственно.