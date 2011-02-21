В Черкасской области в январе больше всего подорожала гречка

В Черкасской области в январе 2011 года больше всего подорожала гречка на - 8,6%, а более всего подешевели животные жиры – на 9,9%.

Об этом корреспонденту сообщили в Главном управлении статистики в области.

В целом в Черкасской области в январе 2011 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки возросли на 0,5%. В частности, на 3,8-1,3% подорожали яйца, овощи, сахар, растительное масло, фрукты. На 0,9-0,3% возросли цены на хлеб, мясо и мясопродукты, рыбу и рыбопродукты. Вместе с этим на 9,9% подешевели животные жиры, на 0,7-0,4% - сыры, масло сливочное, молоко.

Алкогольные напитки возросли в цене на 0,3%.

Центральное отопление подорожало на 25,3%, горячая вода - на 21,1%.

В сфере здравоохранения цены на фармацевтическую продукцию возросли на 1,1%.

Плата за содержание и воспитание детей в дошкольных учреждениях повысилась на 6,3%.

Топливо и смазочные масла стали дороже на 5,3%, стоимость проезда в междугородном автобусе выросла на 1%.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен в январе 2011 года по Черкасской области составил 100,9%. В Украине инфляция в январе 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года составила 1%.