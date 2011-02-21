Азаров поручил правительству изучить вопрос установления и распределения квот на зерно

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил министерствам экономического развития и торговли и аграрной политики и продовольствия до конца текущей недели изучить вопрос установления и распределения квот на экспорт зерна в Украине.

Соответствующее поручение, копия которого имеется в распоряжении УНИАН, Н.АЗАРОВ дал 17 февраля в ответ на письмо торгового представителя США Рона КИРКА от 2 февраля 2011 года.

Результаты изучения вопроса Н.АЗАРОВ поручил представить Кабинету министров и посольству США.

В своем письме, копия которого также имеется в распоряжении УНИАН, Р.КИРК от имени американских компаний высказывает обеспокоенность по поводу вмешательства государства в работу рынка зерна и непрозрачности процедур распределения квот на экспорт зерна из Украины.

В письме подчеркивается, что анализ осуществления экспорта зерна свидетельствует, что в Украине «нет единых правил игры» для отечественных и зарубежных компаний. Если такая ситуация сохранится, отмечается в письме, то иностранные компании могут перевести свой бизнес в другие страны, где более строго придерживаются обязательств по обеспечению прозрачных, справедливых условий бизнеса.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК сообщил, что через две недели правительство Украины рассмотрит вопрос о возможности изменений объемов и условий квотирования экспорта зерновых.

16 февраля первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим КОПЫЛОВ сообщил, что правительство Украины планирует отменить квоты на экспорт кукурузы и увеличить объем квот для экспорта пшеницы.

7 февраля т.г. руководитель отдела по делам России и Евразии офиса торгового представителя США Бэтси ХАФНЕР в Киеве заявила, что Соединенные Штаты Америки обеспокоены вмешательством государства в работу аграрного рынка Украины.

Она подчеркнула, что в результате вмешательства государства в Украине проходят непрозрачные процедуры квотирования и экспорта зерна, что приводит к ухудшению инвестиционного климата.

По мнению Б.ХАФНЕР, аргументы Украины в пользу квотирования экспорта зерна не убедительны.

Она сообщила, что в ходе беседы представители украинского правительства сказали, что правительство еще раз рассмотрит ситуацию относительно квотирования зерна. При этом Б.ХАФНЕР отметила, что ситуация с квотированием в Украине должна разрешиться до июня, и если этого не произойдет, то международные трейдеры будут вынуждены отзывать свои контракты.

В начале февраля посол Великобритании Ли ТЕРНЕР заявил, что распределение квот на экспорт зерновых из Украины проходит непрозрачно, что свидетельствует об ухудшении бизнес-климата в стране.