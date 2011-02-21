«ЕКО-маркет» в этом году планирует открыть 20-30 супермаркетов в Украине

Сеть продовольственных супермаркетов «ЕКО-маркет» в текущем году планирует открыть около 20-30 супермаркетов в Украине.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил генеральный директор сети «ЕКО-маркет» Виктор ПОВНИЦА.

По его словам, в текущем году сеть будет развиваться исключительно в тех регионах, где она уже представлена.

Под брендом «ЕКО-маркет» на данный момент работают магазины разной торговой площади – от 200 до 2800 кв. м.

Справка УНИАН. Сеть «Еко-маркет» входит в состав ООО «ЭКО» и насчитывает 69 магазинов и 17 торговых центров в центральном регионе и на юго-востоке Украины.