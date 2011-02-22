В Тернопольской области посевы гречихи увеличат втрое

В Тернопольской области в этом году посевы гречихи увеличат втрое.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил глава Тернопольской областной госадминистрации Валентин ХОПТЯН.

Он отметил, что уже разрабатывается областная программа, которая будет предусматривать поддержку из областного бюджета для тех сельхозпроизводителей, которые будут увеличивать посевы гречихи.

В.ХОПТЯН также заметил, что в области удается удерживать цену на гречку на уровне до 14 грн./кг.

Губернатор отметил потребность максимально перерабатывать выращенную продукцию именно в области. «Мы должны торговать не зерном, а качественной мукой. Уже есть наработка относительно расширения ассортимента круп, в том числе и гречневой. А в Бучаче хотим построить завод по производству кукурузного масла и продавать уже маслю, а не просто зерно кукурузы», – сказал В.ХОПТЯН.

Справка УНИАН. В 2010 году в Тернопольской области было посеяно 8,2 тыс. га гречихи, из них намолочено 6,5 тыс. тонн.