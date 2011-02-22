Украинский бизнесмен Бахматюк приобрел крупнейшего американского переработчика птицы Townsends

Украинский бизнесмен Олег БАХМАТЮК, являющийся мажоритарным акционером крупнейшего в Украине производителя яиц и яичных продуктов агрохолдинга «Авангард», приобрел около 50% активов одной из ведущих в США компаний по переработке домашней птицы Townsends.

Сделка состоялась через компанию OMTRON LTD, которая является акционером Авангарда, сообщили УНИАН в агрохолдинге.

«Я считаю эту сделку очень привлекательной. Поскольку сам Townsends – один из старейших производителей мяса в США. Компания перерабатывает 320 тыс. тонн мяса птицы в год. В 2010-ом ее выручка составила 500 млн. дол.», отметил О.БАХМАТЮК.

По словам О.БАХМАТЮКА, эта сделка позволит более рационально совместить и использовать экспортные возможности компании на рынках Ближнего Востока. Уже сегодня проведены ряд переговоров с крупными импортерами мяса Ирака, Саудовской Аравии, ОАЭ. Также компания планирует осуществлять поставки на рынки Украины и России.

Данная трансакция свидетельствует о создании совершенно нового направления в бизнесе, - подчеркнул бизнесмен. Прежде всего это связано с расширением экспортной линейки продаж продуктов питания в первую очередь на рынках, которые более стремительно развиваются и на которых компания уже присутствует.

Приобретение американской компании выводит бизнес Бахматюка на лидирующую позицию в Украине, отмечают эксперты.

СПРАВОЧНО: По итогам 2010 года наибольшими импортёрами мяса птицы были рынки региона MENA, которые импортировали порядка 1 826 тыс. тонн мяса птицы (24% от общего мирового объёма импорта), а также страны ЕС-27 – 680 тыс. т. (8,9%) и Россия – 475 тыс. т. (6,2%). По итогам 2010 года Украина импортировала 139 тыс. тонн мяса птицы (около 15% от общего объёма производства мяса птицы в Украине), в 2009 году объём импорта составил порядка 196 тыс. тонн.

TOWNSENDS – основана 1891 году. Первая вертикально-интегрированная компания на рынке мяса птицы США. По итогам 2010 года компания занимает порядка 2,8% рыка мяса бройлеров в США.

Вертикальная интеграция TOWNSENDS включает в себя производство инкубационного яйца, инкубацию и производство суточного цыпленка, зоны по подращиванию, производство комбикормов, мощности по убою птицы, а также мощности по глубокой переработке и производству готовых полуфабрикатов. На производственных мощностях компании занято порядка 3,200 человек персонала.

Холдинг AvangardCo IPL специализируется на производстве куриных яиц и яичных продуктов.