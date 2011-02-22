В Кировоградской обл. в прошлом году выявлено 149 фактов самовольного захвата земель

В течение прошлого года в Кировоградской области было выявлено 149 случаев самовольного захвата земель на общей площади 1800 га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании у председателя облгосадминистрации сообщил и.о. начальника управления по контролю за использованием и охраной земель главного управления Госкомзема в области Александр ПОПЕРЕШНИЧЕНКО.

По его словам, в органы прокуратуры передано 103 дела, по 58 направлены иски в суд. По двум фактам незаконного отчуждения земельных участков были возбуждены уголовные дела.

А.ПОПЕРЕШНИЧЕНКО отметил, что в прошлом году проверками установлено 1,5 тыс. нарушений требований действующего земельного законодательства на общей площади 74,7 тыс. га.

С начала 2011 года в области осуществлено 145 проверок. На территории Устиновского района выявлен самовольный захват участка природо-заповедного фонда общей площадью 96,8 га, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму почти 1 млн. грн.