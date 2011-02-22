Азаров поручил Присяжнюку обсудить квотирования экспорта зерна с ЕБА

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил министру аграрной политики и продовольствия Николаю ПРИСЯЖНЮКУ обсудить вопрос квотирования экспорта зерна из Украины с представителями иностранных компаний, работающих на аграрном рынке страны.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение Н.АЗАРОВ дал сегодня в ходе встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

«Я прошу вас (Н.ПРИСЯЖНЮКА – УНИАН) вместе с теми, кто работает на рынке, найти взаимоприемлемое решение», – сказал премьер.

При этом он отметил, что введение квот на экспорт зерна в 2010 году позволило избежать дефицита зерна на внутреннем рынке.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что ситуация на мировом рынке продовольствия остается достаточно сложной и Европейский Союз также существенно ограничивает экспорт зерна.

Как сообщал УНИАН, зернотрейдеры Евросоюза и США высказывают обеспокоенность в связи с вмешательством государства в работу зернорынка, введением квот и непрозрачным их распределением.