Мы предлагаем ЕС установить «нормальные» квоты и увеличивать их до полной отмены - Азаров

Украина в переговорах с Европейским Союзом о создании зоны свободной торговли предлагает увеличить предлагаемые квоты на экспорт в страны ЕС сельхозпродукции и в дальнейшем ежегодно увеличивать их, вплоть до полной отмены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации.

Он подчеркнул, что размеры квот на сельхозпродукцию, которые предлагает ЕС, для Украины слишком малы. К примеру, отметил премьер, на свинину предлагается квота 1 тыс. тонн, на зерно – 20 тыс. тонн.

«Мы должны найти компромисс. Мы этот компромисс предлагаем нашим партнерам. Хорошо, если вы сейчас считаете квоты чем-то обязательным и неизбежным, хотя от нас добиваются отсутствия квот, давайте установим их нормальными, способствующими свободной торговле, и установим переходной период. Скажем, лет 10, в течение которых мы вообще уйдем от квотного принципа. Каждый год будем эту квоту увеличивать и дойдем до того, когда она потеряет всякий смысл. Разумное предложение? На наш взгляд, разумное», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что подготовка и подписание соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом сдерживается тем, что со стороны ЕС выдвигается требование о введении квот на украинскую продукцию. При этом премьер отметил, что, по его мнению, квоты при свободной торговле вводить недопустимо.

Справка УНИАН. Украина и ЕС в 2007 году начали переговоры о соглашении об ассоциации. В начале 2008 года стороны начали переговоры о соглашении о зоне свободной торговли, которое должно стать частью соглашения об ассоциации.