Житомирские крестьяне получат деньги на покупку доильных аппаратов

В Житомирской области 2617 личных крестьянских хозяйств получат средства из госбюджета на закупку новых доильных аппаратов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Отмечается, что речь идет о всех личных крестьянских хозяйствах Житомирщины, которые содержат 3 и больше коров.

Средства на это выделят соответственно с постановлением Кабмина, регламентирующим размеры выплат, направленных на господдержку животноводческой отрасли на 2011 год .

Этот документ предусматривает выплату физлицам за закупку новой установки индивидуального доильного апарата отечественного производства в сумме 5000 грн. за один аппарат.

Напомним, что в Житомирской области принята программа стимулирования животноводства , согласно которой содержащим пять и больше голов КРС селянам власти с начала лета 2010 года дарят доильные аппараты. Такое решение было принято на сессии Житомирского областного совета.

Ею внесено ряд изменений в комплексную Программу разития молочного животноводства региона до 2015 года , а также Программу развития личных крестьянских хозяйств на 2007- 2010 годы. Конкретизированы некоторые пункты названных программ. Закупку доильных аппаратов осуществляют для того, чтобы стимулировать селян, чтобы они держали много коров в личных хозяйствах.