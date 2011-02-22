Кабмин уволил начальника Госземинспекции и его заместителей

Кабинет Министров Украины уволил начальника Государственной инспекции по контролю за использованием и охраной земель Александра БРЕДИХИНА, первого заместителя начальника инспекции Владимира ФЕНЕНКО и заместителя начальника инспекции Сергея ШУМЕЙКО.

Об этом говорится в распоряжениях правительства №126-р, 127-р и 128-р от 21 февраля т.г., размещенных на правительственном портале.

Согласно распоряжениям, Кабмин уволил А.БРЕДИХИНА и С.ШУМЕЙКО в связи с ликвидацией инспекции, а В.ФЕНЕНКО – в связи с переходом на другую работу.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября 2010 года глава Госкомзема Игорь ЛЫСЕНКО утвердил план мероприятий по выполнению правительственного постановления о ликвидации Госземинспекции.

Кабинет Министров Украины постановлением №1068 от 22 ноября 2010 года ликвидировал Государственную инспекции по контролю за использованием и охраной земель. При этом Госкомзему было поручено обеспечить осуществление государственного контроля над использованием и охраной земель.