«Нибулон» заморозил строительство зерновых терминалов в Украине

ООО СП «Нибулон» практически заморозило строительство зерновых терминалов в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора компании по строительству Сергей БЕСЕДИН, находясь сегодня в Кременчуге.

По его словам, сегодня компания достраивает зерновой терминал в Новой Одессе и пока больше нигде ничего не строит.

«На сегодня мы практически все заморозили и не строим», – сказал С.БЕСЕДИН.

При этом он выразил мнение, что в стране действует непродуманная политика на рынке зерна по ограничению экспорта. «Мы ожидаем получения квоты на вывоз продукции. Будем продавать и будем строится», – говорит С.БЕСЕДИН.

Справка УНИАН. ООО СП "Нибулон" – совместное украинско-венгерско-английское сельскохозяйственное предприятие, созданное в 1991 году. Является одним из крупнейших сельскохозяйственных товаропроизводителей в Украине и зернотрейдером. Предприятие имеет 36 филиалов в 11 регионах страны и обрабатывает более 70 тыс. га земли.

В 2009 году "Нибулон" начал реализацию инвестиционного проекта по строительству семи элеваторов, общая мощность которых превысит 250 тыс. тонн, созданию собственного флота дедвейтом 100 тыс. тонн и строительству буксиров.

В 2008/09 МГ компания экспортировала 4,6 млн. тонн зерновых и масличных культур, в 2009/2010 МГ – 4,8 млн. тонн.