"Нибулон" в марте откроет зерновой терминал в Новой Одессе

ООО СП «НИБУЛОН» в марте т.г. откроет зерновой перегрузочный терминал в Новой Одессе Николаевской области стоимостью 150 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, находясь в Кременчуге, сообщил журналистам заместитель генерального директора компании по строительству Сергей БЕСЕДИН.

«В марте закончим и сдадим терминал», - сказал он.

По данным компании, в Новой Одессе на комплексе практически возведены 3 автомобилеразгрузчика (что увеличит мощность в 1,5 раза и позволит принимать одновременно 3 культуры), 2 транспортерные линии и 3 скальператора в норийной башне; смонтированы новые сушилки датской фирмы «Cimbria Unigrain» мощностью 100 тонн/час, больше, чем обычные силосы для влажного зерна (по 200 тонн каждый); будет увеличена мощность оборудования для загрузки (нория, конвейеры, погрузочная машина) до 500 тонн/час.

Для возможности прохождения сухогрузных судов к причалу нового терминала проводятся дноуглубительные работы, благодаря установлению сигнальных буев станет возможной круглосуточная проводка судов по Южному Бугу.

Справка УНИАН. ООО СП "Нибулон" – совместное украинско-венгерско-английское сельскохозяйственное предприятие, созданное в 1991 году. Является одним из крупнейших сельскохозяйственных товаропроизводителей в Украине и зернотрейдером. Предприятие имеет 36 филиалов в 11 регионах страны и обрабатывает более 70 тыс. га земли.

В 2009 году "Нибулон" начал реализацию инвестиционного проекта по строительству семи элеваторов, общая мощность которых превысит 250 тыс. т, созданию собственного флота дедвейтом 100 тыс. т и строительству буксиров.