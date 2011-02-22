Винницкой области нужна отдельная программа создания рабочих мест на селе - Порошенко

Председатель Совета Национального банка Украины, экс-министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО считает, что для Винницкой области нужна отдельная государственная программа по созданию рабочих мест на селе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время выступления на заседании совета областного представительства МОО «Украина-Польша-Германия».

П.ПОРОШЕНКО назвал опасными процессами увеличение производительности труда в сельском хозяйстве, которое приводит к высвобождению свободных рабочих рук и как следствие - стремительному росту безработицы на селе. «Поскольку Винницкая область является единственной, где сельское население больше населения городов, - нужна отдельная государственная программа по созданию рабочих мест именно на селе в Винницкой области», - убежден он.

П.ПОРОШЕНКО привел примеры, что в случае внедрения эффективных технологий в растениеводстве - высвобождаются 60-70% рабочих рук, если развивается молочное животноводство - высвобождается более 60% рабочих рук. «Людей нужно трудоустроить, т.к., с одной стороны, удерживать низкий уровень технологий - неэффективно, потому что ты проиграешь конкурентную борьбу, а с другой - не проводить соответствующих социальных программ, а это должны быть специальные социальные программы для нашей области, - это будет безответственно», - сказал он.