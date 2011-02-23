Азаров: цены в разных регионах страны изменяются неравномерно

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечает, что в областях Украины продолжается неравномерное изменение цен на продукты питания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Н.АЗАРОВ отметил, что, к примеру, в Ивано-Франковской области подсолнечное масло подешевело, во Львовской – цена не изменилась, а в Севастополе масло подорожало.

«Не могут наши региональные рынки так отличаться. Очевидно, что не дорабатывают региональные власти и совсем не работает логистика в сфере продовольствия на уровне государства», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он обратил внимание министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая ПРИСЯЖНЮКА на необходимость создания эффективных логистических схем региональных запасов продовольственных продуктов.

Напомним, Кабинет министров Украины (распоряжение от 9 февраля т.г. №90) поручил ряду председателей областных госадминистраций привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, которые допустили рост цен на продовольственные товары в 2010 году.

9 февраля т.г. на брифинге Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обратилось к Кабинету министров относительно увольнения заместителей председателей областных госадминистраций по вопросам агропромышленного комплекса в Киевской и Черновицкой областях.