Правительство направит часть зерна из Госрезерва на производство массовых сортов хлеба

Кабинет министров намерен выделить часть зерна из Госрезерва на производство массовых сортов хлеба.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

«Для насыщения внутреннего рынка мукой и хлебом массовых сортов, сегодня на заседании мы примем решение о переработке части зерна государственного резерва в муку с последующей реализацией ее пекарским предприятиям», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что такой механизм реализации зерна сделает невозможным его перепродажу и обеспечит потребности пекарских предприятий всех регионов Украины мукой по оптимальным ценам. «И стабилизирует ситуацию на потребительском рынке», - добавил Н.АЗАРОВ.