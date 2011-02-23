Азаров: национальные товаропроизводители не в состоянии обеспечить потребности населения

На сегодняшний день, в условиях растущего спроса населения Украины на товары, отечественные товаропроизводители не успевают выпускать необходимый объем продукции, и поэтому удовлетворение спроса происходит за счет импортной продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета министров.

Он отметил, что рост розничной торговли в Украине в январе 2011 года на более чем 12% был вызван ростом в третьем квартале 2010 года доходов населения на 20,4%.

Учитывая, что оборот розничной торговли в январе 2010 года сократился на 15%, то в начале 2011 года население Украины стало покупать товаров на 27% больше.

При этом Н.АЗАРОВ заметил, что в 2010 году импорт товаров составил около 61 млрд. долл. США, увеличившись на 34%, причем 2/3 импорта составляют товары народного потребления.

«Таким образом, внутренний рынок потребил, по крайней мере, на 40 млрд. долл. импортных товаров. Вместе с этим, депозиты населения в 2010 году выросли на 61 млрд. грн., а с начала 2011 г. – уже на 9 млрд. О чем это говорит? О том, что реальные доходы населения увеличиваются заметными темпами и определяют ситуацию на внутреннем рынке. Не лучшую ситуацию, скажем прямо", - сказал премьер. И добавил: "очевидно, что отечественные товаропроизводители не успевают за спросом, таким образом его удовлетворяет импорт».

Справка УНИАН. По данным Государственного комитета статистики Украины, импорт товаров и услуг в Украину в 2010 г. вырос до 66 млрд. 180,2 млн. долл. (в 2009 году – 50 млрд. 606,6 млн. долл.), причем импорт товаров составил 60 млрд. 739,9 млн. долл. (в 2009 году – 45 млрд. 433,1 млн. долл.), импорт услуг – 5 млрд. 440,3 млн. долл. (в 2009 году – 5 млрд. 173,5 млн. долл.).