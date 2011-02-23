Подсолнечное масло подешевеет?

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение 14 участникам рынка подсолнечного масла на согласованные действия, направленные на обеспечение равновесия на рынке и снижения стоимости продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя АМК Юрий КРАВЧЕНКО.

По его словам, комитет предоставил разрешение участникам рынка подписать договор о согласованной конкурентной политике по недопущению роста цен на подсолнечное масло с 3 февраля 2011 года. Разрешение предоставлено сроком на 3 месяца с целью стабилизации ситуации по удовлетворению существующего спроса на данный вид продукции.

По информации АМК, начиная с этой недели, основные производители и экспортеры масла, в частности ДП с иностранными инвестициями «Сантрейд», ООО «Кернел-Трейд», ЗАО «Пологовский маслоэкстракционный завод», ООО «Виол-Агро», ЗАО «Креатив», ООО «Одесский маслоэкстракционный завод», будут реализовать продукцию по средней оптово-отпускной цене 12 грн. 15 коп. за 1 литр. Речь идет о таких торговых марках, как «Олейна», «Щедрый Дар», «Стожар», «Чумак Домашня», «Розумниця», «Славия».

Таким образом, по словам Ю.КРАВЧЕНКО, после данного решения АМК, если розничные сети сохранят уровень торговой надбавки 10%, то цена на масло для потребителей составит до 13 грн. 37 коп. за 1 литр. При этом, если торговые сети прислушаются к рекомендациям АМК и снизят уровень торговой надбавки до 5%, то это позволит снизить цену до 13 грн./л.

Как сообщил Ю.КРАВЧЕНКО, учитывая логистику рынка, масло по таким ценам должно появиться в розничной сети не позже чем через 7 дней.