Белорусский «Промагролизинг» заключил соглашение с Черниговской ОГА

ОАО «Промагролизинг» (Беларусь) заключило cоглашение с Черниговской областной госадминистрацией по поводу долгосрочного сотрудничества в области финансового лизинга сельскохозяйственной техники белорусских производителей.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Промагролизинга».

Согласно сообщению, договор был подписан 17 февраля 2011 года.

В рамках реализации соглашения компания «Промагролизинг» будет передавать на условиях международного финансового лизинга продукцию белорусских предприятий-изготовителей, подведомственных Министерству промышленности Республики Беларусь.

Сообщается, что в ближайшие 2-3 года планируется поставить 500 тракторов РУП «МТЗ», 100 зерноуборочных и 50 кормоуборочных комбайнов РУП «Гомсельмаш», 60 пресс-подборщиков ОАО «Бобруйскагромаш» и другую технику.

Отмечается, что, кроме сельскохозяйственной, украинская сторона в ходе переговоров проявила интерес к коммунальной и лесной технике.

Первые поставки продукции белорусских промышленных предприятий намечены на апрель текущего года.

Справка УНИАН. ОАО «Промагролизинг» - национальный лизинговый оператор Республики Беларусь. Основной вид деятельности - финансовый и международный лизинг.