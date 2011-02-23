Ukrlandfarming подала заявку в АМК на покупку активов агрокомпании «Райз»

Агрокомпания Ukrlandfarming подала заявку в Антимонопольный комитет Украины на получение разрешения на покупку активов агрокомпании «Райз» (Киев).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя АМК Юрий КРАВЧЕНКО.

«Есть заявление от Ukrlandfarming относительно этой концентрации (покупки компании «Райз» – УНИАН). Это касается ее земельных активов и активов по переработке сахарной свеклы», – сказал он.

По словам Ю.КРАВЧЕНКО, учитывая то, что земельный рынок в Украине является общенациональным, «проблем с такой концентрацией не должно быть».

Справка УНИАН. Ukrlandfarming занимается производством мяса, контролируя 18 мясокомбинатов и два кожзавода.

ЗАО компания «РАЙЗ» предлагает оптимальные решения в аграрном секторе, предоставляя современные технологии выращивания основных сельскохозяйственных культур.