Клюев проведет в Брюсселе переговоры с Еврокомиссией по подготовке соглашения о ЗСТ

Первый вице-премьер-министр – министр экономической политики и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ 2-3 марта в Брюсселе проведет переговоры с профильными еврокомиссарами по вопросу подготовки соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Евросоюзом.

Как передает корреспондент УНИАН, пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО сообщил журналистам, что об этом Николай АЗАРОВ сказал сегодня в ходе встречи с депутатом Европарламента Мареком СИВЕЦОМ.

В.ЛУКЬЯНЕНКО отметил, что Н.АЗАРОВ дал первому вице-премьеру соответствующие поручения с тем, чтобы он донес позицию Украины в отношении зоны свободной торговли, которую планируется установить между ЕС и Украиной.

«Ему (А.КЛЮЕВУ – УНИАН) поручено довести позицию Украины в переговорах по подготовке соглашения о зоне свободной торговли», - сказал ЛУКЬЯНЕНКО.

Вместе с этим, как передает корреспондент УНИАН, в начале встречи с М.СИВЕЦОМ Н.АЗАРОВ в очередной раз подчеркнул, что Украину категорически не устраивает крайне малый объем квот, предлагаемых Евросоюзом для экспорта украинской аграрной продукции, а также до сих пор не согласован вопрос о транспортных перевозках. Н.АЗАРОВ отметил, что эти вопросы для Украины гораздо серьезней и принципиальней, чем запрет на использование географических названий.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля т.г. Н АЗАРОВ заявил, что подготовка и подписание соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом сдерживается тем, что со стороны ЕС выдвигается требование о введении квот на украинскую продукцию.

22 февраля Н. АЗАРОВ сказал, что Украина в переговорах с Европейским Союзом о создании ЗСТ предлагает увеличить предлагаемые квоты на экспорт в страны ЕС сельхозпродукции и в дальнейшем ежегодно увеличивать их, вплоть до полной отмены.

Справка УНИАН. Украина и ЕС в 2007 году начали переговоры о соглашении об ассоциации. В начале 2008 года стороны начали переговоры о соглашении о зоне свободной торговли, которое должно стать частью соглашения об ассоциации.