Правительство утвердило порядок использования средств по программе «Питьевая вода Украины»

Правительство утвердило Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете по программе «Питьевая вода Украины»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, целью использования бюджетных средств является выполнение мероприятий, предусмотренных Общегосударственной программой «Питьевая вода Украины» на 2006-2020 годы в части обеспечения населения страны качественной питьевой водой нормативного качества.

Бюджетные средства будут направляться: на строительство и реконструкцию централизованных систем водоснабжения и водоотвода для улучшения качества питьевой воды и внедрения энергосберегающих технологий, внедрение локальных и коллективных установок доочистки воды для питьевых нужд в регионах с кризисной экологической ситуацией, а также для обеспечения водой дошкольных, школьных и лечебных заведений, в том числе в сельских населенных пунктах, и обустройства пунктов разлива питьевой воды с доставкой ее специальным автотранспортом.

В сообщении отмечается, что Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская горгосадминистрации должны подать Минрегионстрою предложения относительно потребности в средствах в разрезе проектов, направленных на выполнение данных мероприятий.

Среди основных критериев отбора проектов: наличие региональных программ обеспечения населения качественной питьевой водой; схем оптимизации работы систем централизованного водоснабжения населенных пунктов; подтвержденное в установленном законодательством порядке отклонение качества питьевой воды или подача воды по графику в конкретном населенном пункте.

Ориентировочный объем финансирования Программы «Питьевая вода Украины» до 2020 года составляет 9471,7 млн. гривен, из них за счет государственного бюджета – 3004,3 млн. гривен, других источников – 6467,4 млн. гривен.

***Почти 4,6 млн. граждан Украины, проживающих в 161 городе и 100 поселках городского типа, получают питьевую воду из местных источников с отклонениями от нормативных требований. Вода часто имеет повышенную общую жесткость, повышенное содержание хлоридов, сухих остатков, сульфатов, фтора, железа, нитратов, аммиака и марганца.

Из-за отсутствия в отдельных населенных пунктах местных источников водообеспечения значительное количество населения частично или полностью потребляет привозную питьевую воду.