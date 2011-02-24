Минэнергоугля обещает аграриям топливо по льготным ценам
11:10, 24 февраля 2011Агро
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Министерство энергетики и угольной промышленности Украины согласовало с Министерством аграрной политики и продовольствия поставки топлива производителям сельскохозяйственной продукции.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэнергоугля.
В сообщении отмечается, что соответствующее поручение дано НАК «Нафтогаз Украины».
Согласно документу, НАК «Нафтогаз Украины» обеспечит формирование резерва низкооктанового бензина и дизельного топлива из ресурсов ДК «Укргазвыдобування» с последующей их реализацией сельскохозяйственным предприятиям с дисконтом от среднерыночных цен на момент реализации топлива.
В Минэнергоугля не уточняют размеры скидок на нефтепродукты для аграриев.
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