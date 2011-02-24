Минэнергоугля обещает аграриям топливо по льготным ценам

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины согласовало с Министерством аграрной политики и продовольствия поставки топлива производителям сельскохозяйственной продукции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэнергоугля.

В сообщении отмечается, что соответствующее поручение дано НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно документу, НАК «Нафтогаз Украины» обеспечит формирование резерва низкооктанового бензина и дизельного топлива из ресурсов ДК «Укргазвыдобування» с последующей их реализацией сельскохозяйственным предприятиям с дисконтом от среднерыночных цен на момент реализации топлива.

В Минэнергоугля не уточняют размеры скидок на нефтепродукты для аграриев.