ГлавКРУ при проверке «Укрспирта» выявило нарушения почти на 1,2 млрд. грн.

Главное контрольно-ревизионное управление Украины в результате ревизии финансово-хозяйственной деятельности Государственного концерна спиртовой и ликеро-водочной промышленности (концерн «Укрспирт») за период 2008-2009 гг. и 9 месяцев 2010 года выявило финансовые нарушения на сумму почти 1,2 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГлавКРУ, ревизиями было охвачено 67 государственных предприятий, которые входят в состав концерна.

Большинство финансовых нарушений - на сумму 902 млн. грн., или 76% - были допущены во время закупок за государственные средства товаров, работ или услуг.

В частности, спиртзаводы Львовской области закупили зерновые и ферменты для производства спирта без применения соответствующих тендерных процедур или с нарушением тендерного законодательства. Сумма допущенных нарушений составляла более 223 млн. грн.

Спиртзаводы Ивано-Франковской области осуществили такие закупки на общую сумму свыше 260 млн. грн., Винницкой – на 136 млн. грн., Волынской, – на 67 млн. грн., Черниговской – на 62 млн. грн.

В целом закупки спиртзаводами материальных ценностей с нарушением тендерного законодательства выявлены практически во всех регионах Украины.

Как следствие, закупка сырья по завышенным ценам привела к убыткам спиртзаводов на общую сумму 13,9 млн. грн.

Подобные случаи выявлены на предприятиях Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Полтавской, Ровенской и Черниговской областей.

Потери финансовых и материальных ресурсов, допущенные в результате нарушений законодательства, превышают 36 млн. грн.

Вопреки требованиям Хозяйственного кодекса Украины и положениям Устава концерна «Укрспирт» предприятия переводили на его содержание часть чистого дохода вместо прибыли. В целом эта сумма составила свыше 10 млн. грн.

Такие нарушения установлены на государственных предприятиях Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областей.

Ревизиями была выявлена также скрытая приватизация имущества госпредприятий концерна «Укрспирт» путем доведения их до искусственного банкротства из-за искусственного образовании кредиторской задолженности.

На момент завершения контрольных мероприятий задолженность по выплате зарплаты работникам спиртовых предприятий составляла свыше 10 млн. гривен.

Также выявлена одна из схем, которая может свидетельствовать об отмывании денежных средств в особо крупных размерах, обнаружен ряд фактов, которые могут свидетельствовать о производстве неучтенного спирта.

Почти половина предприятий концерна «Укрспирт» сегодня убыточные. Одной из причин убыточности является реализация спирта по ценам ниже себестоимости, в результате чего предприятиями недополучено доходов на общую сумму свыше 17 млн. грн.

По результатам ревизий 71 должностное лицо привлечено к административной ответственности, в правоохранительные органы передано 65 материалов ревизий, по которым возбуждено 9 уголовных дел, и 7 материалов ревизии приобщены к ранее возбужденным уголовным делам.

Справка УНИАН. В сферу управления концерна «Укрспирт» входят 92 предприятия, 10 из которых находятся в стадии ликвидации в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №820 от 10 сентября 2008 года, и 6 предприятий не осуществляют хозяйственной деятельности. Из предприятий, которые осуществляют хозяйственную деятельность, 44 предприятия является прибыльными, остальные – убыточными.