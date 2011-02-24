Кабмин разрешил Аграрному фонду авансом до года оплачивать форвардные закупки зерна

Кабинет министров Украины разрешил Аграрному фонду оплачивать форвардные закупки зерна авансом до года.

Соответствующее постановление №130 от 23 февраля размещено на сайте правительства.

Документом вносятся изменения в постановление №1404 от 9 октября 2006 года, согласно которому в договорах о закупке товаров, работ и услуг за бюджетные средства заказчики могут предусматривать в соответствии с должным образом оформленным решением главного распорядителя бюджетных средств предварительную оплату в случае закупки на срок не более одного года.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ 16 февраля т.г. выразил обеспокоенность тем, что Аграрный фонд задерживает работу по проведению форвардных закупок аграрной продукции.

8 февраля министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что Аграрный фонд Украины получил 1,5 млрд. грн. для форвардных закупок.

«Мы дополнительно выделили 5 млрд. грн. Аграрному фонду для форвардных закупок зерна, из них 1,5 млрд. грн. он уже получил», – сказал министр.

По его словам, кроме зерна Аграрный фонд будет закупать сухое молоко, сливочное масло, гречку и в несколько меньших объемах кукурузу и овес.